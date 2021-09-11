Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak televizyonları başında yer alanlar yarışmanın neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak televizyonları başında yer alanlar yarışmanın neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
ATV ekranlarında Kardeşlerim dizisinin yeni sezona başlamasının ardından, Kim Milyonler Olmak İster yarışma programı bu hafta Salı günü sevenlerinin karşısına çıktı. Programın yeni yayın tarihi için gelecek açıklamalar ahaber.com.tr'de yer alacak.
KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR ?
18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala beldesine bağlı Üçen Köyü'nde çiftçi bir babanın oğlu olarak doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında okudu. Lisede derslerini aksattığı için üniversite sınavlarını kazanamayında babası ceza olarak onu köye çağırarak yanında çiftçilik yaptırdı. Burnu sürtülen Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.
Üniversitede okurken arkadaşlarının teşvikiyle ve okul masraflarını çıkartmak amacıyla bir mankenlik ajansına kaydoldu ve bundan 1.5 sene sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Bununla da yetinmedi, Best Model of The World birincisi oldu.
Yarışmadan sonra İmirzalıoğlu'na dizi teklifleri başlar. Yönetmen Osman Sınav, ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif eder. Osman Sınav'ı sevdiği için teklifi kabul eder. Dizi çok beğenilir. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde oynar. İmirzalıoğlu, Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gider. Amerika'dan dönünce bir çok film ve dizi için teklif alır. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul eder. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol alır.
2012'de yeni dizisi için 4.000.000$ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldı. İmirzalıoğlu, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
Oynadığı Diziler
Deli Yürek (Yusuf Miroğlu) (1999)
Alacakaranlık (Ferit Çağlayan) (2003)
Acı Hayat (Mehmet Kosovalı) (2005-2007)
Acı Hayat Gülüm (Mehmet Kosovalı) (2009-)
Oynadığı Filmler
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Yusuf Miroğlu) (2001)
Yazı Tura (Hayalet Cevher) (2004)
Gılgamış (Enkidu) (2006)
Son Osmanlı Yandım Ali (Yandım Ali) (2006)
Kabadayı (Devran) (2007)
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- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
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