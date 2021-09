Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...

Üniversitede okurken arkadaşlarının teşvikiyle ve okul masraflarını çıkartmak amacıyla bir mankenlik ajansına kaydoldu ve bundan 1.5 sene sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Bununla da yetinmedi, Best Model of The World birincisi oldu.