Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak televizyonları başında yer alanlar yarışmanın neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV ekranlarında Kardeşlerim dizisinin yeni sezona başlamasının ardından, Kim Milyonler Olmak İster yarışma programı bu hafta Salı günü sevenlerinin karşısına çıktı. Programın yeni yayın tarihi için gelecek açıklamalar ahaber.com.tr'de yer alacak.