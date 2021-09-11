Çağla Şıkel'den tepki çeken paylaşım! "Marifetmiş gibi bunu yapıyorsun"
Instagram hesabını aktif kullanan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla olay oldu. Eski manken Çağla Şıkel’in iki çocuğunun trafikte giden araçta oyun oynaması tepki aldı.
Çocuklarıyla olan ilişkisiyle her zaman takdir toplayan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla tepki topladı.
"MARİFETMİŞ GİBİ BUNU YAPIYORSUN"
Giden araçta iki çocuğunun sürekli koltuk değiştirmesi tepkilere neden oldu. Birçok kişi Şıkel'e tepki göstererek, "Bir anne olarak bu durumu bir de paylaşman ne kadar doğru. Yazık. Marifetmiş gibi bunu yapıyorsun" minvalinde yorumlar yaptı.
Şıkel, Kuzey ve Uzay'ın yaramaz tavırlarına sessiz kaldı.