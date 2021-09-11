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Karantinası biten Haluk Levent sevenleriyle kavuştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Karantinası biten Haluk Levent sevenleriyle kavuştu

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Haluk Levent, sağlığına kavuştu. Şarkıcı karantinasının bitmesinin ardından sevenleriyle kavuştu. Kuruçeşme'de sahne alan Levent, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koronavirüsü atlatmasının ardından Kuruçeşme'de sahneye çıkan Haluk Levent, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 10 gündür karantinada olduğunu söyleyen sanatçı, şöyle devam etti:

"Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. Negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil..."

Melek Mosso'yu sahneye davet eden Haluk Levent 'Zülüf' şarkısını Mosso ile birlikte seslendirdi.

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