Karantinası biten Haluk Levent sevenleriyle kavuştu

Koronavirüsü atlatmasının ardından Kuruçeşme'de sahneye çıkan Haluk Levent, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 10 gündür karantinada olduğunu söyleyen sanatçı, şöyle devam etti:

"Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. Negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil..."

Melek Mosso'yu sahneye davet eden Haluk Levent 'Zülüf' şarkısını Mosso ile birlikte seslendirdi.