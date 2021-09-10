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Nilüfer Açıkalın’a eski sevgilisinin kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla jigolo tuttu"

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Nilüfer Açıkalın’a eski sevgilisinin kızından şok suçlama! Babamın parasıyla jigolo tuttu

Yönetmen Orhan Oğuz’la 19 yıllık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Nilüfer Açıkalın, yeni bir ilişkiye başladı. Oğuz’un kızı Ebru Oğuz ise, ayrılık sonrası Açıkalın’ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oğuz, "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

Nilüfer Açıkalın ve yönetmen Orhan Oğuz'un 19 yıllık ilişkisi kısa süre önce sona erdi. Yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz ise ayrılık sonrası Açıkalın'ı hedef aldı.

İlişkileri süresince Nilüfer Açıkalın'a saygısız davranan ve hakaretler savuran Oğuz, ayrılıkları sonrası şoke eden açıklamalarda bulundu.

"JİGOLO TUTTU"

Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

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