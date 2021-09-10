Nilüfer Açıkalın’a eski sevgilisinin kızından şok suçlama! "Babamın parasıyla jigolo tuttu"

"JİGOLO TUTTU"

Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.