Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi
Bir süredir aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, İstanbul’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Bir otelde gerçekleşen törene sınırlı sayıda kişi katıldı. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.
Uzun süredir aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.
"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"
Atasever, nikahtan hemen bir paylaşımda bulundu ve paylaştığı fotoğrafın hemen altına, 'Kızlar ben hazırım, bekliyorum.' notunu ekledi.
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