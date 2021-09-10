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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evlendi

Bir süredir aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, İstanbul’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Bir otelde gerçekleşen törene sınırlı sayıda kişi katıldı. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.

Uzun süredir aşk yaşayan Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.

"BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"

Atasever, nikahtan hemen bir paylaşımda bulundu ve paylaştığı fotoğrafın hemen altına, 'Kızlar ben hazırım, bekliyorum.' notunu ekledi.

İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.

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