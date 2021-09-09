Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix 4 vizyon tarihi belli oldu mu? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
Merakla ve heyecanla beklenen Matrix 4 fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Daha önceki sezonlarını ilgiyle izleyen dizi ve film severler Matrix 4 Resurrections vizyon tarihi belli oldu mu? Sorusuna yanıt arar oldu. Yönetmen koltuğunda Lana Wachowski'nin oturduğu, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Matrix Resurrections’ın konusu ve oyuncularına dair bilgiler araştırma konusu oldu. İşte merak edilenler…
Matrix 4 fragmanı yayınlandı ve bu gelişme üzerine gündemde yoğun bir şekilde Matrix 4 Resurrections vizyon tarihi belli oldu mu? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Matrix 4 Resurrections fragmanının bugün 16:00'da yayınlanacağı duyurulmuştu ve yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekorları kırmaya başladı. İşte tüm detaylar...
MATRİX 4: RESURRETİONS FRAGMANI
MATRİX RESURRECTİONS VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?
Neo rolü ile başrolde yer alan Keanu Reeves'li Matrix 4'ün vizyon tarihi de açıklandı. Buna göre Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
MATRİX 4 OYUNCULARI KİMLER?
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler kadrosunda yer alıyor.
MATRİX KONUSU NEDİR?
Matrix filminde iyi bir yazılım şirketinde çalışmakta olan Thomas Anderson gece olduğunda Neo adındaki bir program kırmaya çalışarak ve Matrix araştırması yaparak günlerini geçirmektedir. İlginç bir şekilde Trinity ile Morpheus'la tanışan Neo hayatının yaşamakta olduğu dünyanın gerçekte sadece beyninde gerçekleşmekte olan bir simülasyon olduğunu öğrenir ve böylece kendini bu durumdan çıkarmak adına Morpheus'un önderliğindeki bir ekibe katılmaktadır.
Matrix dizisindeki Neo asıl dünyada ilk nefes aldıktan sonra bu simülasyona tekrar girer ve Matrix'in ne olduğunu kavramaya çalışır. Bu filmdeki olaylar teknolojinin son derece gelişmekte olduğu çok ileri bir tarihte yaşanmakta ve yapay zekaya sahip olan makinelerin yaratıldığı bir dünya üzerinde geçmektedir. Filmin konusu bu şekilde devam etmekte olup türü bilimkurgudur.
JESSİCA HENWİCK KİMDİR?
Jessica Yu Li Henwick, İngiliz aktris. Game of Thrones dizisindeki Nymeria Sand rolüyle şöhret kazanmıştır. Singapur kökenli bir anneyle Zambiya kökenli İngiliz bir babanın kızı olarak 1992'de Surrey'de doğdu. Redroofs Tiyatro Okulu ve Ulusal Gençlik Tiyatrosu'nda (National Youth Theatre) oyunculuk eğitimi gördü. BBC'nin çocuklara yönelik bir yapımı olan Spirit Warriors'daki Bo karakteriyle Britanya'da ünlendi. 2013'te Running on the Cracks adlı oyunla tiyatro dünyasında dikkat çekti. HBO'nun ünlü dizisi Game of Thrones'a 5. sezonunda Nymeria karakteriyle girdi ve 7. sezona dek zaman zaman göründü. Star Wars serisinin 7. filmi Güç Uyanıyor'da (The Force Awakens) Jessika Pava'yı canlandırdı. Iron Fist ve The Defenders dizilerinde Colleen Wing rolüyle beğeni topladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK yurt ve burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS PYBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 15 yıl 3600 sigortalılık günü doldurana emeklilik imkanı! SGK'dan yazı almak şart! 8 Eylül 1999’dan sonra...
- Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
- KPSS ek atama takvimi belli oldu mu? KPSS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- MEB ek atama takvimi: 15 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? 2021 öğretmen ek atama kontenjanları belli mi?
- Öğretmen ek ataması son dakika ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları...
- Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...
- Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer dönemi bugün mü bitecek?
- Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
- Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...