Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix 4 vizyon tarihi belli oldu mu? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

MATRİX KONUSU NEDİR?

Matrix filminde iyi bir yazılım şirketinde çalışmakta olan Thomas Anderson gece olduğunda Neo adındaki bir program kırmaya çalışarak ve Matrix araştırması yaparak günlerini geçirmektedir. İlginç bir şekilde Trinity ile Morpheus'la tanışan Neo hayatının yaşamakta olduğu dünyanın gerçekte sadece beyninde gerçekleşmekte olan bir simülasyon olduğunu öğrenir ve böylece kendini bu durumdan çıkarmak adına Morpheus'un önderliğindeki bir ekibe katılmaktadır.

Matrix dizisindeki Neo asıl dünyada ilk nefes aldıktan sonra bu simülasyona tekrar girer ve Matrix'in ne olduğunu kavramaya çalışır. Bu filmdeki olaylar teknolojinin son derece gelişmekte olduğu çok ileri bir tarihte yaşanmakta ve yapay zekaya sahip olan makinelerin yaratıldığı bir dünya üzerinde geçmektedir. Filmin konusu bu şekilde devam etmekte olup türü bilimkurgudur.