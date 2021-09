Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix 4 vizyon tarihi belli oldu mu? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

JESSİCA HENWİCK KİMDİR?

Jessica Yu Li Henwick, İngiliz aktris. Game of Thrones dizisindeki Nymeria Sand rolüyle şöhret kazanmıştır. Singapur kökenli bir anneyle Zambiya kökenli İngiliz bir babanın kızı olarak 1992'de Surrey'de doğdu. Redroofs Tiyatro Okulu ve Ulusal Gençlik Tiyatrosu'nda (National Youth Theatre) oyunculuk eğitimi gördü. BBC'nin çocuklara yönelik bir yapımı olan Spirit Warriors'daki Bo karakteriyle Britanya'da ünlendi. 2013'te Running on the Cracks adlı oyunla tiyatro dünyasında dikkat çekti. HBO'nun ünlü dizisi Game of Thrones'a 5. sezonunda Nymeria karakteriyle girdi ve 7. sezona dek zaman zaman göründü. Star Wars serisinin 7. filmi Güç Uyanıyor'da (The Force Awakens) Jessika Pava'yı canlandırdı. Iron Fist ve The Defenders dizilerinde Colleen Wing rolüyle beğeni topladı.