Can Yaman dünyaya açıldı! Parfümü yok sattı
Yeni dizi projeleri için İtalya'ya yerleşen Can Yaman dünyaya açıldı. İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile ayrılan Yaman, işte kazandı. Oyuncunun yeni çıkardığı parfüm yok sattı.
İtalya'ya yerleşen yakışıklı oyuncu bir süredir beraber olduğu sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldı. İş hayatına yoğunlaştı. Önceki günlerde Venedik Film Festivali'ne katılan Yaman, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkardı.
İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ
Gösterilen ilgi nedeniyle 'Mania' isimli parfümün satıldığı internet sitesi çöktü! Can Yaman, kısa sürede tükenen parfümünden elde edilen geliri, çocuklar için kurduğu derneğe bağışlayacağını açıkladı.
Can Yaman'ın parfümünün fiyatı bin 500 lira!