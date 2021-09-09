Can Yaman dünyaya açıldı! Parfümü yok sattı

İtalya'ya yerleşen yakışıklı oyuncu bir süredir beraber olduğu sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldı. İş hayatına yoğunlaştı. Önceki günlerde Venedik Film Festivali'ne katılan Yaman, kendi adını taşıyan bir parfüm çıkardı.

İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Gösterilen ilgi nedeniyle 'Mania' isimli parfümün satıldığı internet sitesi çöktü! Can Yaman, kısa sürede tükenen parfümünden elde edilen geliri, çocuklar için kurduğu derneğe bağışlayacağını açıkladı.

Can Yaman'ın parfümünün fiyatı bin 500 lira!