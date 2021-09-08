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Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...

Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey’in bu yılki tarihi için geri sayım devam ederken, Miss Turkey 2021 birincisi bell oldu. Yarışmayı takip edenler yarışmanın birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...

Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Miss Turkey'in bu yılki tarihi için geri sayım devam ederken, Miss Turkey 2021 birincisi bell oldu. Yarışmayı takip edenler yarışmanın birincisi Dilara Korkmaz'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında?

DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey adaylarından Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.

Türkiye'nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey'in bu yılki tarihi için geri sayım devam ediyor. Miss Turkey 2021 bu yıl eylül ayında gerçekleşecek. 20 finalistin dereceye girmek için mücadele edeceği Miss Turkey 2021, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

Miss Turkey 2021 saati ve kanal bilgisi Instagram hesabından paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Büyük final bu akşam 20:00'de Youtube ve Instagram hesabımızda canlı olarak yayınlanacak. " ifadelerine yer verildi.

Miss Turkey 2021 Finalistleri!

1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan

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