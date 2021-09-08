Miss Turkey 2021 1.si Dilara Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Dilara Korkmaz nereli, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...

Türkiye'nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey'in bu yılki tarihi için geri sayım devam ediyor. Miss Turkey 2021 bu yıl eylül ayında gerçekleşecek. 20 finalistin dereceye girmek için mücadele edeceği Miss Turkey 2021, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.