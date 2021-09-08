5 yıl hapsi istenen Metin Hara hakkında karar verildi
Adrina Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara’nın, düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları bulunuyordu. ‘İnsanagüven’ isimli danışmanlık şirketi bulunan Hara, "Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Hara katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Hara'nın üzerine atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Hara'nın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme, Metin Hara'nın beraatine karar verdi.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İddianameye göre 13 Temmuz 2017'de BİMER'e Metin Hara'nın şikayet edilmesi üzerine, ihbarın Beşiktaş Kaymakamlığı'na gönderildiği, kaymakamlığa bağlı ilçe sağlık müdürlüğü yaptığı incelemede, Hara'nın sahibi olduğu "İnsanagüven" isimli danışmanlık şirketinin faaliyet izni bulunmadığı ortaya çıktı.
Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullandığı tespitiyle işyeri o dönem mühürlenerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İnternet üzerinde yapılan araştırmada da Metin Hara'nın kendisini "fizyoterapist, enerji uzmanı ve tamamlayıcı tıp uzmanı" olarak tanıttığı, eğitimler düzenlediği, seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, tedaviye yardımcı olduğu gibi beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Metin Hara'nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka "Tamamlayıcı Tıp Uzmanı" unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığı belirtildi. Suçlamaları reddeden Metin Hara'nın, bu zamana kadar herhangi bir belge ibraz etmediği kaydedilen iddianamede, "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak" suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
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