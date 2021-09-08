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Sosyetik isim Reyhan Göksun teselliyi çiçekte buldu

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Sosyetik isim Reyhan Göksun teselliyi çiçekte buldu

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Reyhan Göksun Taşkın, hobisini ticarete dönüştürdü. Babasının ölümüyle sarsılan Reyhan Göksun, teselliyi çiçekte buldu. Sosyetik güzel, şimdilerde kurduğu firmayla orkide satıyor

Geçtiğimiz yıl kaybettiği babası Ceyhun Göksun'un acısını çiçeklerle hafifletmeye çalışan Reyhan Hanım, yaşadığı zor süreçte teselliyi orkidelerde buldu. Bütün evini orkidelerle dolduran sosyetik güzel, istediği çeşitleri bulmak için Hollanda ve Tayvan'dan ithal etmeye başladı. Zamanla arkadaşlarının da baskısıyla bu tutkusunu ticarete dökmeye karar veren Göksun, Orkide World isimli markasını kurdu.

Şu sıralar açtığı mağazalar, internet sayfası ve Instagram'dan satışlara başlayan Göksun, "Çiçeklerle ilgilenmek ruhumu rahatlatıyor. Hobiyle başladım ticarete atıldım. Bir anda işler büyüdü" diye konuştu.

Reyhan Göksun Taşkın, geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının acısını hafifletmek için çiçeklere merak sardı. Hobi olarak başladı patroniçe oldu.

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