2010'da Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?
Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?
Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?
Doğru Cevap: 2