2010’da Oxfort Üniversite’sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?

Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?

Oxfort Üniversite'sin 540 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmıştır?

Doğru Cevap: 2