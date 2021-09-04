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Oyuncu Ayşegül Cengiz'e sosyal medya şoku! Soruşturma başlatıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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Oyuncu Ayşegül Cengiz’e sosyal medya şoku! Soruşturma başlatıldı

Oyuncu Ayşegül Cengiz, sosyal medya hesabına gelen mesaja tıklaması sonucu büyük şok yaşadı. Müstehcen fotoğraflarının olduğunu söylenen linke tıklayan oyuncu, hesabını dolandırıcılara kaptırdı. Cengiz, hesabını çalıp takipçilerinden para isteyen kişilerin tespit edilmesi için savcılığa başvurdu.

Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz'in sosyal medya hesabına geçtiğimiz aylarda bir mesaj geldi. 25 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen mesajda, 'Gizli çekilmiş çıplak görüntülerin yayınlanmış. Bu bağlantıyı tıklarsan sen de görürsün' yazıyordu.

HESABINI KAPTIRDI

Mesajdaki bağlantıyı tıklayan Cengiz, aniden sosyal medya hesabından atıldı. E-mail adresini açarak hesabını yeniden almaya çalışan Cengiz, bir süre sonra e-mail hesabına da erişim sağlayamadı. Bu sırada ünlü oyuncunun kullanımında olan hesaptan takipçilerine mesajlar gitmeye başladı. '100 lira gönder, katlanarak hesabına geri gönderelim' şeklindeki mesajlar sonrası bir de iletişim bilgileri paylaşılan Cengiz'e tanıdığı bazı isimler ulaşarak durumu bildirdi. Ünlü oyuncu, platformun Türkiye temsilciğiyle iletişime geçerek hesabını dondurttu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası savcılığa başvuran Cengiz, sosyal medya hesabını çalarak, insanları dolandırmaya çalışan şüphelilerin tespit edilmesini istedi. Hesabı çalan şahısların, paraların yatırılmasını istediği hesap numarasının KKTC'de bir banka olduğunu belirlediğini ifade eden oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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