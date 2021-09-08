Çağla Şıkel'den Kaan Yıldırım açıklaması: 'Utanç verici'
Hadise ile evliliğe giden ilişkisini sonlandıran Kaan Yıldırım, Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İddialarla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel'den ilk açıklama geldi. Aşk haberlerine ateş püsküren ünlü model, “Kaan’la aramızda bir şey olma ihtimali yok. Böyle karmaşık ilişkilerin içinde anılmak bile utanç verici” dedi.
Geçtiğimiz aylarda adı Hadise'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk dedikodusuna karışan Çağla Şıkel, önceki gün söylentilere son noktayı koydu. 2 çocuk annesi olan güzel sunucu, Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı.
"İHTİMAL YOK"
Çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini bozan Çağla Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok. Benim zaten iki tane aşkım var. Böyle karmaşık ilişkilerin içinde anılmak bile benim için utanç verici" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.
Çağla Şıkel, yüz yüze eğitimin başlamasıyla mutlu olduğunu söyleyip "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve güvendiğim için şu an okula gönderiyorum"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? DİB personel alımı 2021 başvuru şartları neler?
- "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...
- Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi tarihte oynanacak? A Milli Takım takvimi...
- Hangisi ABD'de bir müzayede evinde açık artırmada 1,2 milyon dolara satılan 1946'da Albert Einstein'in bir fizikçiye yazdığı mektupta yazılanlardan biridir?
- 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?
- İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?
- Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?
- Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?
- Marketlerde yeni dönemin ayak sesleri! Artık o ürünler satılmayacak! A101, BİM ve ŞOK marketlerde...
- 5 yıl çalışan 41 bin 420 lira ödeme alacak! SGK son dakika açıkladı! Sigortalılık süresi ve prim ödeme...
- Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? 2. üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
- Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu son durum nedir? İşte Paribu erişim sorunu