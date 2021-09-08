Metin Şentürk hakareti affetmedi! Savcılığa koştu

ÜCRETİ GERİ ALDI

Birkaç gün sonra araç teslim alan Doğan, servis ücretini de havale yoluyla gönderdi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.