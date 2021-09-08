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Metin Şentürk hakareti affetmedi! Savcılığa koştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Metin Şentürk hakareti affetmedi! Savcılığa koştu

Lüks aracındaki arızayı gidermek için tamirciye giden Metin Şentürk, sorunun giderilmemesi üzerine ücreti geri istedi. Tamirciyle atışan sanatçı, hakarete maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün sahibi olduğu lüks aracı arıza yaptı. Aracın şoförlüğünü yapan Levent Doğan, tamir edilmesi için aracı tamirhaneye götürdü.

ÜCRETİ GERİ ALDI

Birkaç gün sonra araç teslim alan Doğan, servis ücretini de havale yoluyla gönderdi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.

HAKARETLERİ AFFETMEDİ

Ancak ertesi gün Kıran, Şentürk'ü arayıp aracı tekrar tamir edeceğini söyleyerek iade ettiği parayı geri istedi. Şentürk talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Kıran, "Metin Şentürk yarın seni ihbar edeceğim. Bizi dolandırmaya çalışıyorsun" şeklinde mesajlar atınca sanatçı savcılığa başvurdu.

Şentürk, tamircinin hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürüp tazminat davası açılmasını istedi.

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