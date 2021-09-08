Metin Şentürk hakareti affetmedi! Savcılığa koştu
Lüks aracındaki arızayı gidermek için tamirciye giden Metin Şentürk, sorunun giderilmemesi üzerine ücreti geri istedi. Tamirciyle atışan sanatçı, hakarete maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu
Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün sahibi olduğu lüks aracı arıza yaptı. Aracın şoförlüğünü yapan Levent Doğan, tamir edilmesi için aracı tamirhaneye götürdü.
ÜCRETİ GERİ ALDI
Birkaç gün sonra araç teslim alan Doğan, servis ücretini de havale yoluyla gönderdi. Ancak bir süre sonra araçtaki teknik arızanın devam ettiği ortaya çıktı. Şentürk, parayı geri istedi, tamirci Kerim Kıran da iade etti.
HAKARETLERİ AFFETMEDİ
Ancak ertesi gün Kıran, Şentürk'ü arayıp aracı tekrar tamir edeceğini söyleyerek iade ettiği parayı geri istedi. Şentürk talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Kıran, "Metin Şentürk yarın seni ihbar edeceğim. Bizi dolandırmaya çalışıyorsun" şeklinde mesajlar atınca sanatçı savcılığa başvurdu.
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