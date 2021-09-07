Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

Soru: Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

A: Safsata

B: Tantana

C: Vesvese

D: Debdebe