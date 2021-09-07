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Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı akıllı, bilge’dir?

Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

Soru: Hangi kelimenin eski Yunancadaki kökeninin anlamı "akıllı, bilge'dir?

A: Safsata

B: Tantana

C: Vesvese

D: Debdebe

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