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Oğuzhan Koç’un sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2021
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Oğuzhan Koç’un sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Oğuzhan Koç, Bursa’nın İnegöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında sahne aldı. Hayranlarına eğlenceli anlar yaşatan Koç’un sahnesinde sürpriz anlar yaşandı. Sahneye çıkan bir genç, binlerce kişinin önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İnegöl Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Şenliklerde Oğuzhan Koç da sahne aldı.

Koç'un seslendirdiği birbirinden güzel parçalara İnegöllüler de zaman zaman eşlik etti. İzleyiciler arasında bulunan Emre Türk, sürpriz evlilik planını sanatçının da desteğiyle gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Konserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk'ün bu isteği kabul edildi. Yetkililerin Oğuzhan Koç'a da bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı.

Türk, önünde eğilerek binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Büyük şok yaşayan genç kız, yüksek sesle "evet" cevabını verdi ve konsere katılanlar alkışladı. Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi.

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