Oğuzhan Koç’un sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Konserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk'ün bu isteği kabul edildi. Yetkililerin Oğuzhan Koç'a da bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı.