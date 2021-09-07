Ünlü tiyatrocu İncilay Şahin’den acı haber

Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı.

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Ocak 1961, Kayseri doğumlu. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı.

1995 yılında Çiçek Taksi ile başladığı kariyerinde geride kalan süre içerisinde pek çok projeye dahil olmuştur.