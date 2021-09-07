Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin provokasyon! Yakışıksız konuşmaya tepki: Meydanı boş buldular
Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un cenazesinde Cihat Tamer’in yaptığı konuşma tepki topladı. İlker Gezici bugünkü yazısında cenaze törenindeki çirkin açıklamalarla ilgili olarak önemli bir mülakata yer verdi. Tamer'in cenaze töreninde "Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapmak" sözlerini kullandığı çıkışına ilişkin usta oyuncu ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in tepkilerini aktardı. Birecik Tamer'in çıkışı için "Korsan beyanat" ifadelerini kullandı
Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy için düzenlenen cenaze töreninde konuşan eski oyuncu Cihat Tamer'in taziye ruhundan ve gerçeklikten uzak bir çıkışıyla Tiyatro ile inancı karşı karşıya koyarak siyasi ifadeler kullanmaya çalışmasına tepkiler sürüyor. İlker Gezici bugünkü yazısında konuya ilişkin usta oyuncu ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'in çarpıcı tespit ve tepkilerini okurlarıyla paylaştı.
İşte Gezici'nin yazısından öne çıkanlar:
"KORSAN BEYANAT"
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un aramızdan ayrıldığı gün cenaze töreninde Cihat Tamer'in yaptığı konuşmaya tepkiler sürüyor. Tamer'in "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz." Sözleri merhumun cenazesinde hiç hoş olmadı. Cenazeye katılanların bile kendi aralarında homurdanmasına sebep olan ve 'Ne alakası var?' şeklinde yorumlanan sözlerine bir tepki de Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik'ten geldi.
"MEYDANI BOŞ BULDULAR"
Cenaze töreninde böyle bir açıklama yapılmasını korsan beyanat olarak nitelendiren Birecik, "Meydanı boş buldular, artık birilerinin bunlara üst dilde söyleyip hadlerini bildirmesi, entelektüel olarak bu fikirleri ezmesi lazım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Geçen Yunanistan'da bakanlar kurulu değişti, başpiskopos önünde biri İncil'e el basarak diğerleri de ona tutunarak yemin etti, medeniyet beşiği sözde topraklarda.
BU NE DİN ALERJİSİDİR?
Bu ne din alerjisidir! Dine alerjili sanatçı varsa sakın Dostoyevski okumasın, zira muhterem, hayatı boyunca çalışma odasının penceresi kilise görmüyorsa, o evde özellikle oturmadı. Sakın Arthur Rimbaud'un şiirlerini okumasınlar, adamcağız 'Allah Kerim' diye öldü... Zinhar Shakespeare oyunlarına ilişmesinler, Hamlet oyununda arkadaşı Horatio'ya şöyle der: 'Serçenin ölümünde bile bir bildiği vardır kaderin...'
MÜNİR ÖZKUL VE RASİM ÖZTEKİN'E DE SAYGISIZLIK!
Birecik, Tamer'in 'Şimdi o Rasim'ine Münir abisine kavuştu. Orada bir meyhanede hep birlikte kafayı çekiyorlar' sözüne karşılık olarak da şu yanıtı verdi: "Bu arada gökyüzünde meyhane yok, kaynak dört semavi din!"
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