ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan İngiliz Havayolu Pilotları Birliğinin 2013'te yaptığı bir araştırmaya göre, pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?

Soru: İngiliz havayolu pilotları birliğinin 2013'te yazdığı bir araştırmada pilotların yüzde kaçı uçuş esnasında uyuyakaldığını itiraf etmiştir?

A: Yüzde 36 ve yüzde 9

B: Yüzde 46 ve yüzde 19

C: Yüzde 56 ve yüzde 29

D: Yüzde 66 ve yüzde 39

CEVAP: Yüzde 56 ve yüzde 29