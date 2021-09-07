Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?

Soru: Alaska'daki Sitka şehri sakinlerinin 1 Nisan 1974 sabahı sokağa dökülmesine neden olan Oliver Bickar, onlara hangisinin gerçekleşmek üzere olduğunu inandırmıştır?

A: Çığ düşmesi

B: Kutup ayılarının saldırması

C: Yanardağ patlaması

D: Viking istilası

Cevap: Yanardağ patlaması