2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?

Soru: 2020 Tokya Olimpiyatları'nda 26 Temmuz 2021'de düzenlenen "Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı'nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydı?

A: 13

b: 15:

c:16

d:17

CEVAP: 13