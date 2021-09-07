Hangisi Evliya Çelebi'nin fethine katıldığı kalelerden biri değildir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi Evliya Çelebi'nin fethine katıldığı kalelerden biri değildir?

Hangisi Evliya Çelebi'nin fethine katıldığı kalelerden biri değildir?

a- Hanya

b- Konya

C- Gönye

D- Kandiye