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Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Türkçeye İtalyancadan geçen salça kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?

Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?

Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan

Türkçeye İtalyancadan geçen "salça" kelimesinin Latincedeki kökeninin anlamı nedir?

A: Tuz

B:Şeker

C:Domates

D:Dans

Cevap: Tuz

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