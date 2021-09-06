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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı! 40 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı! 40 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı

Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, 3 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan komedyen, üç yıl sonra gösterisinde herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı. 64 yaşındaki şovmenin kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Türkmenistanlı Kristina da ünlü şovmeni izlemeye gelenler arasındaydı.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Ölümün kıyısından dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sağlığına geri kavuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık üç yıldır mesleğine ara veren Erbil uzun bir aradan sonra ilk kez sunuculuk yaptı. Erbil, Belarus'un başkenti Minsk'te sahneye çıktı.

Erbil, esprileriyle konuklarını güldürdü. Gecede Serkan Kaya da konser verdi. Erbil'le sahnede sohbet eden şarkıcı, ünlü komedyenin anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.

Seyirciler, ünlü şovmene alkışlarıyla destek verdi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Son dönemde sık sık Belarus'a giden Mehmet Ali Erbil'in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük yeni sevgilisi Türkmenistanlı Kristina da ünlü şovmeni izlemeye gelenler arasındaydı.

64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.

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