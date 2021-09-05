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Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası koronavirüsten hayatınıkaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’ın babası koronavirüsten hayatınıkaybetti

Bugün POP müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın en acı günlerinden biri. 20 gündür koronavirüsle mücadele eden babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından "Sizin hiç babanız öldü mü?" notuyla açıkladı.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım'ın 20 gün önce koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından babası için dua istemişti.

Salkım açıklamasında; "15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti.

"BABAM ESKİ TOPRAK YENECEK BİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.

Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."

"SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?"

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.

Dursun Salkım kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşim Salkım babası Dursun Salkım ölüm sebebi nedir? DURSUN SALKIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI? YEŞİM SALKIM BABASI DURSUN SALKIM ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
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