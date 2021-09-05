Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın babası koronavirüsten hayatınıkaybetti
Bugün POP müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın en acı günlerinden biri. 20 gündür koronavirüsle mücadele eden babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından "Sizin hiç babanız öldü mü?" notuyla açıkladı.
Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım'ın 20 gün önce koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından babası için dua istemişti.
Salkım açıklamasında; "15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti.
"BABAM ESKİ TOPRAK YENECEK BİLİYORUM"
Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti.
Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin."
"SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?"
Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?
- Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!
- Dursun Salkım kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşim Salkım babası Dursun Salkım ölüm sebebi nedir?
- Recep Tayyip Erdoğan kitabı ne zaman çıkar? Recep Tayyip Erdoğan kitap fiyatı ne kadar, nasıl alınır?
- Okulun ilk günü otobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı?
- 20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!
- 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?
- Bursluluk soru cevapları 2021 ne zaman yayınlanacak? İOKBS PYBS bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları! 5 Eylül Elmalı Güreşleri hangi kanalda?