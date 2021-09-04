Roma’da Can Yaman rüzgarı! İzdiham çıktı

Yurt dışında geniş hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yine izdihama neden oldu.

Yaman, önceki gün sosyal medya hesabından Roma sokaklarında büyük ilgiyle karşılaştığı anları paylaştı. Oyuncu, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Akşam saatlerinde Can Yaman'ın konakladığı otelin önünü de gelen İtalyan hayranları, ünlü oyuncuya seslerini duyurmaya çalıştı. Yaman, tezahüratlara daha fazla dayanamayıp balkona çıkarak sevgi gösterisinde bulunanlara el salladı.

DILETTA İLE AYRILDI MI?

Geçtiğimiz haftalarda Yaman'ın Leotta'nın 30'uncu yaş günü için organize edilen partiye katılmaması ayrılık iddialarına sebep olmuştu. İtalyan basını da çiftin ayrıldığını iddia ederken; Yaman ya da Diletta'dan bir açıklama gelmedi.