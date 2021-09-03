Şafak Sezer'den Miralem Pjanic'in "Kolpaçino" sözlerine yanıt
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in Kolpaçino filminden alıntı yaparak "Hedef Benmişim" açıklamasına yanıt verdi.
Beşiktaş Kulübünün yeni transferi Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in tanıtımını "Hedef Benmişim" etiketiyle ve Pjanic'in de aynı cümleyi kullandığı kısa videoyla duyurması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KOLPAÇİNO HAYRANI ÇIKTI
Sosyal medya kullanıcılarının ve taraftarların merak ettiği bu ifadenin ardından Pjanic'in, Şafak Sezer'in de başrolünde oynadığı Kolpaçino filminin hayranı olduğu ortaya çıktı.
Filmin senaristi de olan Şafak Sezer'in sosyal medyadaki bir canlı yayınında "Beni de Kolpaçino'da oynatsana Şafak abi." yorumunu yapan Pjanic'in Beşiktaş'a transferi, Sezer'i de memnun etti.
ŞAFAK SEZER'DEN ÖVGÜ
Sezer, oyuncu ve şarkıcı arkadaşı Ercan Avşar'la Etiler'de bir restoranda yemek yerken basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Kendisiyle sosyal medyada birkaç kez mesajlaştık. Merih Demiral vardı galiba yanında. Bir şaka yaptılar ama bu sefer gerçek oldu, hakikaten geldi. Dünya çapında çok değerli bir futbolcu. Beşiktaş'a gelmesi de çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.
Bak bunu burdan alın 🤣@Miralem_Pjanic https://t.co/Y5qKHcuNKt pic.twitter.com/TpG3i4TuTp— Erol Şafak Sezer (@SafakSezer) September 3, 2021
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