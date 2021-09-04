Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu.
Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?
Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?
A: Yaban Domuzu
B: Bozayı
C: Dingo
D: Kanguru