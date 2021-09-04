Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, sorulan Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?

Hangi hayvan bir kamp alanından 18 bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş inekle kavga etmeye çalışmıştır?

A: Yaban Domuzu

B: Bozayı

C: Dingo

D: Kanguru