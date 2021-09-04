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Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?

Doğru Cevap: A şıkkı 1978'dir.

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