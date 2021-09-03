Sağ gösterip sol vurdu! Demet Şener aşkı veli toplantısında buldu

Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra eski eşi İbrahim Kutluay'la barışması beklenen Demet Şener, sağ gösterip sol vurdu. Ünlü modacı iş insanı Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açtı.

Şener'in aşkı bulmasına kızı İrem'in vesile olduğu öğrenildi. İddiaya göre Demet Şener ve Tolga Arman, kızlarının okulu vasıtasıyla tanıştı. Şener'in kızı İrem Kutluay ile Tolga Arman'ın kızı aynı sınıfta okuyor. Demet Şener kızının okulunda tanıştığı Tolga Arman'a aşık oldu.