Her gün yeğenleriyle! Alişan Eyşan'ın elini bir an olsun bırakmadı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, kendisine emanet edindiği yeğenlerinden Eyşan Tektaş ile görüntülendi. Kardeşinin vefatı sonrası 'Artık dört çocuğum var' diyen ünlü şarkıcı, yeğeninin eksiklerini tamamladı.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren Alişan, yeğeni Eyşan Tektaş ile objektiflere yansıdı.
EYŞAN'LA ALIŞVERİŞTE
Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan, kardeşinin büyük kızı ile Etiler'de alışveriş merkezinde görüntülendi. İki çocuk babası şarkıcı Eyşan'ın elini bir an olsun bırakmadı.
Kardeşinin vefatıyla yeğenlerini kendi evlatlarından ayırt etmeyerek her gününü yeğenleriyle geçiren sanatçı, bu hareketiyle herkesin takdirini topladı.
EKSİKLERİNİ TAMAMLADILAR
Bir pastanede yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, daha sonra yeğeniyle birlikte eksiklerini tamamlaması sonrası evinin yolunu tuttu.
"YEĞENLERİM İÇİN HEDEFLERİM VAR"
Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40 mevlidini yaptıktan sonra işe gittiği Minsk'teki konserinde duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişmişti. İkili, 'Mutlu Ol Yeter' parçasını birlikte söylemişti.
Alişan, "Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese" diye konuşmuştu.
SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Birkaç gün önce Boğaz manzarasını gösterdiği bir videoyu Instagram'ın hikayeler kısmından yayınlayan Alişan, paylaşımına Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği 'Dağlar Kardeşimi Geri Verin' türküsünü eklemişti.
ELLERİNİ HİÇ BIRAKMADI
Öte yandan Alişan, geçtiğimiz haftalarda da kardeşinin kızları Eyşan ve Ceylan ile Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.
Muhabirlerden soru kabul etmeyen şarkıcı, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istememişti.
'BABALIK EDİYOR'
Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve onlarla birçok mağaza gezen sanatçıyı görenler, 'Yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a babalık ediyor' yorumunu yapmıştı.
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