Ozan Akbaba ’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak mı? Ünlü oyuncudan merak edilen soruya yanıt

"DÜŞÜNÜLMÜŞ FAKAT CESARET EDİLMEMİŞ BİR İŞ"

Anka filminin diğer bir oyuncusu Engin Hepileri, "Çok özenilmiş bir iş bu. Ozan çok uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Aslında bu zor bir iş oldu, cesaret isteyen bir iş bu. Türkiye'de hep düşünülmüş fakat cesaret edilememiş bir iş" dedi.