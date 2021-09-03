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Ozan Akbaba 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? Ünlü oyuncudan merak edilen soruya yanıt

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Ozan Akbaba ’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacak mı? Ünlü oyuncudan merak edilen soruya yanıt

Oktay Kaynarca'nın başrol oynadığı, atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba, yedinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan yapıma veda edeceği iddiasına yanıt verdi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizinin İlyas'ı Ozan Akbaba, yaz başında sete çıktığı 'Anka' filminin kutlama yemeğini ekip arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir mekanda yaptı.

EDHO'dan rol arkadaşı Edip Çelik'in açtığı restoranda yapılan kutlama yemeğinde filmi ile ilgili konuşan Ozan Akbaba, "Aksiyonu bol bir film geliyor" diyerek, iddiasını ortaya koldu.

Yakışıklı oyuncu, "Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olacak. Bu yüzden işin ciddiyetinin farkındayız. Yurt dışında ekip ve ekipman desteği de aldık" açıklamasını yaptı.

"BAKALIM NELER OLACAK?"
Altı sezondur ekranlarda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon tanıtımında da boy gösteren Ozan Akbaba, dizinin hayranlarının merakla beklediği detaylara da değindi.

"ÇIKAN HER HABERE İTİBAR ETMEYİN"
Yapımdan ayrılacağına dair çıkan dedikodular hakkında ünlü oyuncu, "Çıkan her habere itibar etmeyin" sözleriyle, bir nebze de olsun merakları dindirdi.

Ozan Akbaba, "Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak? Her sezon olduğu gibi senaristlerimizin en iyisini yazacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNÜLMÜŞ FAKAT CESARET EDİLMEMİŞ BİR İŞ"
Anka filminin diğer bir oyuncusu Engin Hepileri, "Çok özenilmiş bir iş bu. Ozan çok uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Aslında bu zor bir iş oldu, cesaret isteyen bir iş bu. Türkiye'de hep düşünülmüş fakat cesaret edilememiş bir iş" dedi.

2017 yılında yapımcı Buket Arıkan ile nikah masasına oturan Ozan Akbaba, Temmuz 2018'de oğlu Ozan Ali'yi kucağına almıştı.

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