Zeynep Bastık’tan eşi Tolga Akış’a gözdağı
Zeynep Bastık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile kısa süre önce nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda gelin Bastık’tan eşine gözdağı geldi. Ünlü şarkıcı, alyansını parmağından çıkaran Tolga Akış’a espriyle karışık gönderme yaptı
Zeynep Bastık, 3 yıllık sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz ay Çeşme'de nikah masasına oturdu. Düğün resimlerini sosyal medyada paylaşmaya doyamayan Bastık, önceki gün hem takipçilerini güldürdü hem de eşine gözdağı vardı.
Eşinin banyoda unuttuğu alyansını paylaşan Bastık, "Bak çocuk elini yıkarken de çıkarmayacaksın dedim" sözleriyle uyarıda bulundu. Sempatik şarkıcıya "Sen de klasik bir Türk kadınısın" esprileri yapıldı.