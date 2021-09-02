Zeynep Bastık’tan eşi Tolga Akış’a gözdağı

Zeynep Bastık, 3 yıllık sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz ay Çeşme'de nikah masasına oturdu. Düğün resimlerini sosyal medyada paylaşmaya doyamayan Bastık, önceki gün hem takipçilerini güldürdü hem de eşine gözdağı vardı.

Eşinin banyoda unuttuğu alyansını paylaşan Bastık, "Bak çocuk elini yıkarken de çıkarmayacaksın dedim" sözleriyle uyarıda bulundu. Sempatik şarkıcıya "Sen de klasik bir Türk kadınısın" esprileri yapıldı.