Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş ölümden döndü!
Son dakika haberine göre: Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı.
Antalya'da ailesiyle birlikte tatil yapan ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.
Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.
"1 DAKİKA DAHA GECİKİLSEYDİ..."
Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.
DOĞUŞ KİMDİR?
Asıl adıyla Orhan Baltacı, 30 Haziran 1974 günü Almanya'da dünyaya geldi. Baltacı ailesi, oğulları Orhan 4 yaşına gelinceye dek Almanya'da yaşadı.
Türkiye'ye döndüklerinde anne ve baba yollarını ayırınca oğulları Orhan'ı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktılar. Orhan Baltacı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir yıl kaldıktan sonra babaannesi tarafından buradan çıkartıldı.
Babaannesinin yanında bir müddet kalmasının ardından annesinin yanına taşındı fakat annesinden beklediği ilgiyi göremeyince evden kaçtı ve sokaklarda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı yıllarda bir çocuğun yaşamaması gereken birçok şeyi yaşadı.
Yaşamını sokakta sürdürdüğü yıllarda şarkı sözleri yazmaya başladı. Yazdığı sözleri ilk olarak kendi çevresiyle daha sonra çeşitli plak şirketleriyle paylaştı. Yapımcı İskender Ulus tarafından keşfedildi. Yaşadığı talihsiz olayları bir kenara bırakarak hayata yeni bir sayfa açtı ve bununla ilişkili olarak da adını "Doğuş" olarak değiştirdi.
İlk albümünü bu isimle 1997 yılında çıkardı. Çıkardığı bu albümle adını kitlelere duyurmayı başaran Doğuş, ertesi sene "Doğuş ve Şarkıları" adında ikinci albümünü çıkardı. Şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yer almayı başardı. Müzik kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran Doğuş, Sigara ile Savaşanlar Derneği'ne de destek veren gönüllüler arasındadır ve bu doğrultuda çok sayıda organizasyon düzenlediği bilinmektedir.
Hayatının en güzel dönemlerini sokaklarda harcayan Doğuş, verdiği konserler sonrasında hayranlarına sokak çocukları adına kurulan dernek ve kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuş, sosyal yardım projelerinde sürekli ön plana çıkmıştır.
Şarkıcı kimliğinin yanında, 2007 yılından yayınlanan "Sana Mecburum" adlı televizyon dizisinde oynayarak oyuncu kimliğin, 2003 yılında çıkardığı "Bir Doğuş" adlı kitabıyla da yazar kimliğini sergileme fırsatı bulmuştur.
2012 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor Ünlüler Gönüllüler" adlı yarışmaya dahil olan Doğuş'un son katıldığı yarışma programı 2013 yazında Seyfi Dursunoğlu'nun da yer aldığı "Benzemez Kimse Sana" oldu.
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