Tüpsüz dalış yapan şarkıcı Doğuş ölümden döndü!

Yaşamını sokakta sürdürdüğü yıllarda şarkı sözleri yazmaya başladı. Yazdığı sözleri ilk olarak kendi çevresiyle daha sonra çeşitli plak şirketleriyle paylaştı. Yapımcı İskender Ulus tarafından keşfedildi. Yaşadığı talihsiz olayları bir kenara bırakarak hayata yeni bir sayfa açtı ve bununla ilişkili olarak da adını "Doğuş" olarak değiştirdi.