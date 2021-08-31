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Alişan ve Tan Taşçı'dan hüzünlü düet

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, zor günleri atlatmaya çalışıyor. Şarkıcı, önceki gün Belarus'ta konser verdi. Sahnesinde Tan'ı ağırlayan şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino, hafta sonu iki ünlü ismin konserlerine ev sahipliği yaptı. Tan Taşçı, cumartesi günü verdiği konser sonrası şehirde gezmek için kaldı ve önceki akşam da Alişan'ın konserine dinleyici olarak katıldı.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın 40 mevlidini yaptıktan sonra işe gittiği Minsk'teki konserinde duygusal anlar yaşayan Alişan'ın yardımına meslektaşı Tan Taşçı yetişti.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

"YEĞENLERİM İÇİN HEDEFLERİM VAR"
Alişan, ¨Yeğenlerim için hedeflerim var. Onlar için daha çok çalışıp geleceklerini iyi planlamam lazım. Tabii önce sağlık diliyorum herkese¨ dedi.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Sahnede buluşan ikili, birlikte 'Mutlu Ol Yeter' şarkısına düet yaptı. Salonda yaşanan duygu dolu anlar, oryantal Didem'in sahneye çıkmasıyla yerini eğlenceye bıraktı.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

ELLERİNİ HİÇ BIRAKMADI
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları Eyşan ve Ceylan'ın çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren Alişan, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmişti.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Alışveriş turuna çıktığı yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve onlarla birçok mağaza gezen 45 yaşındaki şarkıcı, sonrasında elektrikli scooter almıştı.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Yaklaşık iki bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek, yeğenlerinin yanında konuşmak istememişti.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

Eliz ve Burak adında iki çocuğu olan ünlü sanatçıyı yeğenleriyle birlikte görenler, "Kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor" yorumunda bulunmuştu.

Alişan ve Tan Taşçı’dan hüzünlü düet

"ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR"
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından şu paylaşımı yapmıştı:
"Abim bizi öksüz bıraktın, gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi dört çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah."

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