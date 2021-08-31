Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
Ferhan Şensoy öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un vefat haberi son dakika olarak duyuruldu. Eski eşi Derya Baykal tarafından duyurulan vefat haberi hayranlarını yasa boğdu. Ünlü isimin vefat nedeni merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un vefat haberi son dakika olarak duyuruldu. Eski eşi Derya Baykal tarafından duyurulan vefat haberi sonrasında hayranları detayları merak ediyor. İşte, Ferhan Şensoy öldü mü? Ferhan Şensoy neden öldü, kimdir, kaç yaşında?
FERHAN ŞENSOY ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Usta oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.
Ünlü tiyatrocu anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şensoy'un buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadelerine yer verildi.
FERHAN ŞENSOY KİMDİR?
Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.
Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir" diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.
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