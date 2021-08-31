Alaçatı kervanına onlar da katıldı! Sinan Engin, Caner Erkin ve Beyazıt Öztürk’ten milyonluk yatırım

EN ÇOK ANNESİNİ ÖZLEDİ

Öte yandan koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kendini karantinaya alan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda "Mehmet'in Gezegeni" programına konuk olmuş ve bu süreçte en çok annesini özlediğini söylemişti.

