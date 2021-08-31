Alaçatı kervanına onlar da katıldı! Sinan Engin, Caner Erkin ve Beyazıt Öztürk'ten milyonluk yatırım
Ünlülerin ev almak için sıraya girdiği Alaçatı'da rağbet her geçen gün artıyor. Son olarak da futbol yorumcusu Sinan Engin, futbolcu Caner Erkin ve şovmen Beyazıt Öztürk de ev alanlar kervanına katıldı. Engin, Erkin ve Öztürk, aldıkları evlerle milyonluk yatırımlar yaptı.
Uzun zamandır Alaçatı'da ev arayan ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Sinan Engin, sonunda kendi evini yaptı. Yaklaşık 2 milyon dolara mal olan akıllı evini bitirir bitirmez de oturmaya başladı.
15 MİLYON TL DEĞERİNDE
32 yaşındaki ünlü futbolcu Caner Erkin de kendine evini yapanların arasına katılarak 15 milyon TL değerindeki evine bu yıl taşındı.
Pandemiden dolayı Alaçatı'da sezonluk ev kiralayan Beyazıt Öztürk ise, 3.8 dönüm arsa alarak içine tanesi 250 bin TL değerinde iki adet taşınabilir bungalov ev koyarak yeni bir yatırıma imza attı.
EN ÇOK ANNESİNİ ÖZLEDİ
Öte yandan koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kendini karantinaya alan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda "Mehmet'in Gezegeni" programına konuk olmuş ve bu süreçte en çok annesini özlediğini söylemişti.
Hürriyet'in haberine göre; annesinden bir daha ayrı kalmak istemeyen ünlü şovmen, büyük bir ev arayışına girmişti.
İSPANYA'DAKİ EVİNİ SATMA KARARI ALDI
Bahçeli ve havuzlu bir villa arayan Öztürk, İspanya'da 400 bin dolara aldığı evini 600 bin dolara satışa çıkarma kararı almıştı.
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