Hülya Duyar ameliyat sonrası ilk kez paylaştı!

Başarılı oyuncu ameliyattan bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Hülya Duyar paylaşımında şunları söyledi:

"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var! Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak. Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha KOCAMAN. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."