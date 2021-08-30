Hülya Duyar ameliyat sonrası ilk kez paylaştı!
Geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz ile çektiği reklam filminde fenalaşan ve beyninde tümör olduğu tespit edilen ve apar topar ameliyat olan ünlü oyuncu Hülya Duyar, ilk kez bir fotoğraf paylaştı ve yaşadığı duyguları anlattı.
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Hülya Duyar hastalığın tespiti ardından apar topar ameliyata alınmıştı.
Başarılı oyuncu ameliyattan bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Hülya Duyar paylaşımında şunları söyledi:
"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var! Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak. Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha KOCAMAN. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."
NE OLMUŞTU?
Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.
Hülya Duyar, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.
51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.
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