Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta taburcu oldu
Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedaviye alınan oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sevenlerini ve hayranlarını üzen Akusta, bir hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
İLK İŞİ SENARYO OKUMAK OLDU
Usta oyuncu Mesut Akusta, birkaç gün önce gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan Akusta, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
"GERÇEKTEN DELİ"
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir ise "Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin" mesajı paylaştı.
Ardından hastane eşiyle poz veren Özbir, paylaşımına; "Mucizelere inanır mısınız?" notunu düştü. Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve "Geçmiş olsun" yorumları yağdı. Dün taburcu olan Mesut Akusta, kızına kavuştu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir ise baba kızı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşi olan Şafak Özbir, gönderisine; "Bana bir bayram verin, içinde babam olsun" notunu düştü. Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta'nın bir hafta sonra sete döneceği ve önümüzdeki hafta 'Teşkilat' dizisinin çekimlerine katılacak.
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