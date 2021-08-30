Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta taburcu oldu

"GERÇEKTEN DELİ"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir ise "Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin" mesajı paylaştı.