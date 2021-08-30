30 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.08.2021
ABONE OL
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcıya sanatçı dostlarından destek mesajları geldi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmedi. Ancak Serdar Ortaç bu kez sağlık sorunuyla gündeme yine bomba gibi geldi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı.

AŞI OLMANIN AVANTAJINI YAŞAYAN ÜNLÜ ŞARKICININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Gelen bilgilere göre Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA