Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. Şarkıcıya sanatçı dostlarından destek mesajları geldi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde eski eşi Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmedi. Ancak Serdar Ortaç bu kez sağlık sorunuyla gündeme yine bomba gibi geldi.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Koronavirüs testi olan Serdar Ortaç'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda aşı olan ünlü şarkıcı, aşı olmanın avantajını yaşadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?
- TCDD Zafer Treni hatıra bileti nasıl alınır? 30 Ağustos Zafer Treni bileti nereden alınır?
- ÖSYM aday işlemleri: 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?
- 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
- TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 puan alanların tercih tarihi açıklandı mı?
- Kredi çekecekler dikkat! Limit, vade seçeneği baştan sona değişiyor! İstendiği kadar kredi kullanılmayacak...
- GSB son dakika açıklamaları: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı?
- Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! '3600' zammı ile birlikte...
- YKS tercih sonuçları 2021 son dakika açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?