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Hande Yener otostop çektiği gençle sahnede şarkı söyledi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Hande Yener otostop çektiği gençle sahnede şarkı söyledi

Hande Yener, İzmir Alaçatı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı Hande Yener, otostop çektiği Erdal Ünal’ı sahneye davet ederek, birlikte 'Naber' şarkısını söyledi.

Ünlü sanatçı Hande Yener, İzmir Alaçatı'da sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte bulun Hande Yener, otostop çektiği Erdal Ünal'ı sahneye davet ederek, birlikte 'Naber' şarkısını söyledi.

"YOLDA BULDUĞUM ARKADAŞIM"

Yener, "Yolda bulduğum arkadaşım Erdal Ünal. Davetimi kırmadı geldi. Sahneye çıktı. Beraber şarkı bile söyledik" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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