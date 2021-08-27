Çocuğuna içki içirmişti! Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat’ın eski sevgilisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

YETERLİ ŞÜPHE VE DELİL BULUNAMADI

Savcılık bu nedenle Aydın'ın savunmasına itibar edildiğini kararında vurgulayarak "Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair ve hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak başkaca delil elde edilmediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakta" şeklinde değerlendirme yaptı. Savcılık, bu gerekçelerle Gaffar Aydın hakkında takipsizlik kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın kendisini 6 Haziran 2020 günü bıçakla yaraladığını, hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, "tehdit", "şantaj" ve "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir dava da açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ayrıca Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın çok fazla alkol aldığını ve müşterek çocuklarıyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğunun kendisiyle yaşaması için Avukatı Deniz Alp İmamoğlu aracılığıyla velayet davası açmıştı. Mahkeme dava dilekçesini incelerken sosyal medya fenomeni Hamarat'ın 3 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.