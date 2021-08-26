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Nil Karaibrahimgil skandal tekneye sahip çıktı: Satmayı düşünmüyoruz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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Nil Karaibrahimgil skandal tekneye sahip çıktı: Satmayı düşünmüyoruz

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ile önceki gün Etiler'deydi. Bodrum’daki teknesinde skandallar bitmeyen ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, “Teknemizin özelliği çok. Satmayı düşünmüyoruz” diyerek güldü.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan ve denizin tadını çıkaran Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

GİYİM TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ
Giyim tarzları oldukça dikkat çeken çiftten bir çocuk annesi Nil Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde hayranları ile buluşan şarkıcı, "Konseri şarkı söylemeyi çok özlemişim çok güzel bir konser oldu." dedi.

Ünlü isim, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya da yanıt verdi.

Nil, "Teknenizde birçok skandal görüntü yaşandı. Satmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek; "Evet teknemizin özelliği var satmayı düşünmüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Birkaç ay önce çiftin teknesine misafir olan ünlü yönetmen Sinan Çetin, bir ara herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirmişti. Çetin'in bu anları objektiflere yansımıştı.

İKİNCİ SKANDAL
Sinan Çetin'in ulu orta mayosunu değiştirdiği teknede haftalar sonra Serdar Erener de tuvaletini denize yaparken görüntülenmişti.

Sinan Çetin pes dedirtti! Ulu orta soyundu SİNAN ÇETİN PES DEDİRTTİ! ULU ORTA SOYUNDU
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