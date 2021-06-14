Bodrum'da tatil yapan Sinan Çetin pes dedirtti! Ulu orta soyundu
Sinan Çetin eşi Rebekka Haas ile Bodrum’da tatil yapan Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener’in teknesine misafir oldu. Çetin’in ulu orta soyunması ise herkese pes dedirtti. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, herkesin önünde mayosunu değiştirdi.
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Öğlen saatlerinde çifte Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas misafir oldu.
Uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı.
Takvim gazetesinin haberine göre; Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi.
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