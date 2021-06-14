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Bodrum'da tatil yapan Sinan Çetin pes dedirtti! Ulu orta soyundu

eşi ile ’da tatil yapan ve Serdar ’in teknesine misafir oldu. Çetin’in ulu orta soyunması ise herkese pes dedirtti. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, herkesin önünde mayosunu değiştirdi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Bodrum'da tatil yapan Sinan Çetin pes dedirtti! Ulu orta soyundu

Şarkıcı , eşi Serdar ve oğlu ile tatil sezonunu 'da açtı. Öğlen saatlerinde çifte ve eşi misafir oldu.

Uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı.

Takvim gazetesinin haberine göre; Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi.

Sinan Çetin, 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak görüntülenmişti.

BU SENE DE KEYFE DEMİR ATTILAR

Ünlü şarkıcı ve Erener, ailece tatil yaptıkları teknelerinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor.

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