Bodrum'da tatil yapan Sinan Çetin pes dedirtti! Ulu orta soyundu

Sinan Çetin, 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak görüntülenmişti.

BU SENE DE KEYFE DEMİR ATTILAR

Ünlü şarkıcı ve Erener, ailece tatil yaptıkları teknelerinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor.