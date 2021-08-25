Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."

