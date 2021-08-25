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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın sağlık durumunda flaş gelişme

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta, ameliyata alınmıştı. 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınan usta oyuncudan güzel haber geldi. İşte detaylar...

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

"Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı ve ilk işi senaryo okumak oldu. Sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan Akusta, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

"Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister?Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin."

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'nın dün hastane odasından yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırmıştı.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

"KARANLIK AYDINLIĞA KAVUŞUR ELBET"
Şafak Özbir Akusta paylaşımını, "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…" notuyla paylaşmıştı.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme

BİR ÇOCUK BABASI
2016 yılında nikah masasına oturduğu Şafak Özbir ile mutlu evliliği devam eden Mesut Akusta'nın Berfin adında, dört yaşında bir kızı var.

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