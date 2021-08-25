Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’ın son sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Filiz Akın sevenlerini korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan usta oyuncunun hastalığı ve sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.
Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın sağlık durumu ile sevenlerinin gündemine geldi. Üç gündür yoğun bakımda tedavi altında olan isim sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin detayları paylaştı. Bu noktada "Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl, hastalığı Sepsis nedir, neden olur?" soruları yanıt aramaya başladı.
FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI!
Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:
"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim.
SEPSİS NEDİR?
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmediğinde ölümcül seyredebilen bir klinik tablo olarak tanımlandığını söyledi.
SEPSİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Sepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1,2 milyon çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir" diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Meşe, toplum kökenli sepsisin önlenmesinde el hijyeninin önem taşıdığını, temiz ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması, yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme ve özellikle risk grubunda yer alan kişilerin aşılanmalarının önemli olduğunu söyledi.
Sepsis bazı belirti ve bulgularla belirlenebilir:
Sersemlik ve geveleyerek konuşma
Aşırı titreme
AteşŞiddetli nefes darlığı
Gün boyu idrar yapamama
Solgun, benekli, rengi değişmiş cilt
Ölecekmiş gibi hissetme
Enfeksiyonların birçoğu sepsise yol açabilir. Bunlar arasında zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, deri veya yara enfeksiyonları ya da menenjit gibi yaygın olarak görülen enfeksiyonlar vardır. Grip, sıtma, dank humması, sarı humma ve ebola gibi enfeksiyon hastalıklarının tümü sepsis ile sonuçlanabilir.
Sepsise neden olan enfeksiyonların %80'inden fazlası hastane dışında kazanılır. Herkes sepsis olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler risk altındadır. Bunlar 60 yaş üzerindeki erişkinler, 1 yaş altındaki çocuklar, kronik akciğer, karaciğer, kalp hastalığı olan kişiler, şeker (diyabet) ya da AIDS hastalığı olanlar veya dalağı olmayan kişilerdir.
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