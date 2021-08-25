Derya Uluğ hayranını affetmedi! ‘Yalaka’ diyen isimden şikayetçi oldu

Uluğ, paylaşımında "Vicdanlı ve düzgün insanlar olarak sadece yangınlar sönsün istiyoruz. Bunu başka amaca çevirmeye çalışan veya başka amaca çevrilmeye çalışıldığını söyleyenlerin isteklerine sakın hizmet etmeyin. Gün birlik günü, niyetimiz belli. Belli olmayanlardan koruyun ülkeyi" demişti.

Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcısı Erdi A. ünlü şarkıcıya 'Yalaka şarkıcı' diye yorum yaptı. Uluğ, hakaretlere karşılık olarak saygı çerçevesinde cevap verdi. Ancak Erdi A., şarkıcıya attığı mesajların ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Rızası dışında mesajları yayınlanan ve 'Yalaka' kelimesinden rahatsız olan Uluğ, savcılığa başvurdu. Erdi A. hakkında soruşturma başlatıldı.