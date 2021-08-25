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İfadesi alınan sunucu suçlamaları reddetti: Taciz etmedim bana iftira attılar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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İfadesi alınan sunucu suçlamaları reddetti: Taciz etmedim bana iftira attılar

İstanbul Beşiktaş'ta Y.K. adlı bir kadını taciz ettiği öne sürülen Okan Karacan'ın ifadesi alındı. Suçlamaları reddeden Karacan, "Tacit etmedim bana iftira attılar" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta Y.K. adlı bir kadını taciz ettiği öne sürülen Okan Karacan'ın ifadesi alındı. İddiaya göre; Beşiktaş'ta bir restoranda çalışan Y.K., bir müşteriden sipariş alırken birisinin kalçasına dokunduğunu ve sonra da yürüyüp gittiğini ileri sürdü.

Arkadaşları, taciz eden kişiyi durdurdu. Durdurulan kişinin Okan Karacan olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Karacan "Oğlumla dışarıdaydık, tanımadığım birileri beni durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K. adlı kadından davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İfadesinin ardından Karacan serbest bırakıldı. Öte yandan Y.K.'nın iddialarını doğrulayan bir kamera görüntüsüne rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

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