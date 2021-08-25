İfadesi alınan sunucu suçlamaları reddetti: Taciz etmedim bana iftira attılar

İstanbul Beşiktaş'ta Y.K. adlı bir kadını taciz ettiği öne sürülen Okan Karacan'ın ifadesi alındı. İddiaya göre; Beşiktaş'ta bir restoranda çalışan Y.K., bir müşteriden sipariş alırken birisinin kalçasına dokunduğunu ve sonra da yürüyüp gittiğini ileri sürdü.