Ünlü oyuncu Ayça Erturan Delta varyantına yakalandı

'O KADAR EMİNDİM Kİ...'

Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.