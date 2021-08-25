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Aziz Yıldırım Deniz Akkaya'yı affetmedi! Bir darbe daha

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Aziz Yıldırım Deniz Akkaya’yı affetmedi! Bir darbe daha

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile aralarındaki davada hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal eden ve 3 günlük hapis cezası için hapishaneye giren Deniz Akkaya'ya bir darbe de eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi.

"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programına konuk olan Akkaya, son günlerde sık sık gündeme gelen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek neyden bahsettiğini açıklayan Akkaya, Bahar Candan'ın Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılığa iletilen şikayet dilekçesinde şüpheli Akkaya ve program yorumcularının kişilerin anayasal olarak koruma altına alınan özel hayatlarını dikkate almadan onur ve şereflerini rencide edecek şekilde kahkahalar eşliğinde ifade ettikleri söylendi.

AHLAK DIŞI İDDİALAR

Şüpheli Akkaya'nın Yıldırım'la ilgili beyanlarının yalan olduğunun belirtildiği dilekçede, şüphelinin Yıldırım'ın özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine ağır ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Şikayete konu olan ifadelerin insani herhangi bir değer taşımadığı ve ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN BOMBA

Aynı zamanda dilekçede, şüphelinin iddiaları sonrası Yıldırım'ın toplum önünde olumsuz ve haksız bir imajının oluştuğu, şikayete konu açıklamaların sosyal medyada hızla yayılmasından dolayı Türkiye'de geniş kitlelerce bu durumun duyulduğu ve Yıldırım'ın mağduriyetinin arttığı anlatıldı.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Şikayete konu sözlerin 'ifade özgürlüğü' adı altında değerlendirilemeyeceğinin açıklandığı dilekçede 'Şüpheli bu eylemini ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında yapmak suretiyle de hakaret suçunun nitelikli halini işlemiştir. Bireylerin kişilik haklarına ve değerlerine pervasızca saldıran şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

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