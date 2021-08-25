Aziz Yıldırım Deniz Akkaya’yı affetmedi! Bir darbe daha

AHLAK DIŞI İDDİALAR

Şüpheli Akkaya'nın Yıldırım'la ilgili beyanlarının yalan olduğunun belirtildiği dilekçede, şüphelinin Yıldırım'ın özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine ağır ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Şikayete konu olan ifadelerin insani herhangi bir değer taşımadığı ve ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.